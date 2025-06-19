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ЕГЭ-2025: результаты экзамена на «Госуслугах» запросили уже более миллиона раз

Выпускники активно сдают ЕГЭ. Результаты по пяти предметам уже доступны на «Госуслугах», их просмотрели 1,3 млн раз. Пик запросов пришелся на 16 июня 2025 г., когда объявили баллы по русскому языку. За сутки было просмотрено 336 тыс. результатов экзамена. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Данные ЕГЭ, загруженные на портале, не нужно подтверждать дополнительно, если подается заявление в вуз на «Госуслугах».

Предметы, по которым уже можно узнать баллы: история, литература, химия, математика, русский язык.

Регионы, в которых результаты ЕГЭ запрашивали чаще: Москва и Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская область, Ростовская область.

Чтобы узнать свои баллы за ЕГЭ на «Госуслугах», достаточно подтвержденной учетной записи на портале и запроса в личном кабинете. Дополнительные сведения вводить не требуется. На все уйдет не более 2 минут.

Приемная кампания в вузах начинается 20 июня 2025 г. С помощью сервиса «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн» весь процесс — от подачи заявления до получения электронного студенческого билета — можно пройти дистанционно.

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