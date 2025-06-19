«Финлид» от «Точка Банк» запустил профессиональное сообщество для бухгалтеров

«Финлид» от «Точка Банк» запустил «Финлидеры» — профессиональное сообщество для бухгалтеров, руководителей бухгалтерских компаний и других экспертов, которые работают в сфере учета и обеспечивают комплексную финансовую прозрачность компании. Платформа сообщества предлагает новый формат взаимодействия: регулярные видеоконференции, экспертные обсуждения и обмен мнениями. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Сообщество фокусируется на то, как чувствует себя бухгалтер в профессиональном поле: как он справляется с нагрузкой, что его вдохновляет, где находит мотивацию, что помогает ему оставаться в профессии и развиваться.

«В отличие от большинства профессиональных чатов, “Финлидеры” создан не для обсуждения отчетности или изменений в законодательстве. Для нас было принципиально важно создать сообщество, где можно просто поговорить с теми, “кто понимает”. Мы считаем, что помимо инструментов автоматизации процессов, важно выстраивать вокруг специалиста поддерживающую среду, где бухгалтеры чувствуют себя полностью включенными участниками бизнес-процессов, и наше сообщество именно про это», — сказал лидер направления «Бухтех» в «Точка Банк» Антон Сизов.

В сообществе бухгалтерам доступны встречи с приглашенными спикерами, бесплатное участие в профильных мероприятиях и доступ к важным новостям отрасли. Вступление в сообщество бесплатное — достаточно заполнить короткую анкету в чат-боте платформы «Точка Нетворк».

«Мы видим бухгалтера не как операционную единицу, а как профессионала с живыми задачами, чувствами и вызовами. “Финлидеры” становится точкой притяжения для специалистов, которые стремятся к устойчивости, развитию и открытому диалогу в среде равных», — отметил Антон Сизов.