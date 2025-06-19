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Мобильная связь МТС заработала еще в 15 малых селах и деревнях Кузбасса

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Кемеровской области. Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи МТС получили в общей сложности около 3500 человек, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В частности, мобильная сеть МТС заработала в деревне Упоровка Кемеровского муниципального округа, селах Большой Барандат и Большой Берчикуль – Тисульского, в поселке Первомайский и селе Малый Антибес – Мариинского округа. На юге области оператор принял в свою сеть жителей деревни Чуваш-Пай (Гурьевский округ) и поселка Пушкино (Прокопьевский округ).

В каждом из 15 сел и деревень проживает менее 500 человек – доступ к сети LTE малые населенные пункты получают по программе «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика». С появлением быстрого мобильного интернета сельчане могут пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, отслеживать почтовые отправления, общаться по видеосвязи, работать и учиться онлайн.

«Стабильная современная мобильная связь – это не только вопрос безопасности, но и качества жизни. Жители сельской глубинки могут использовать цифровые сервисы, облегчающие оформление документов или запись к врачу, точно так же как в крупных селах и городах. И, конечно, они смогут поддерживать связь с родными и близкими», – сказал директор МТС в Кузбассе Руслан Бекиров.

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