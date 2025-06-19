CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Новый выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами Сбербанка, можно приобрести онлайн

Сбербанк упрощает инвестиции в инструменты секьюритизации: новый выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, со ставкой ежемесячного купона по старшему траншу 20,30% годовых и прогнозной доходностью до 22,25% годовых можно приобрести онлайн. Банк секьюритизировал потребительские кредиты своих заёмщиков общим объемом 20 млрд руб., с учетом младшего и старшего траншей. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Это уже вторая сделка Сбербанка по секьюритизации потребительских кредитов. Инвесторы могут приобрести облигации, выпущенные в результате секьюритизации, как в приложении «СберИнвестиции», так и через других брокеров. Бумаги доступны широкому кругу квалифицированных, а также неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования. При этом приобрести их могут как частные, так и корпоративные инвесторы. Сбербанк — маркетмейкер по выпуску и обеспечивает ликвидность на вторичном рынке.

Параметры выпуска: объем старшего транша, размещаемого рыночным инвесторам — 16 млрд руб.; ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша — ruAAA.sf (от «Эксперт РА»); обеспеченность (отношение размера портфеля кредитов к общей номинальной стоимости облигаций) старшего транша — не менее 125%; планируемая ставка ежемесячного купона по старшему траншу — 20,30% годовых; предполагаемая годовая доходность — до 22,25% годовых; номинальная стоимость одной облигации — одна тыс. руб.; облигации амортизируемые, прогнозируемый срок до полного погашения — 2,5–2,7 года.

Инвесторы могут направлять заявки на участие в размещении с 16 июня, закрытие книги — 27 июня.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка: «Наш пилотный выпуск обеспеченных потребкредитами облигаций, который состоялся в 2024 г., подтвердил востребованность этого инструмента. В новом выпуске мы не только увеличили объём и доходность облигаций, но и полностью оцифровали инвестиционный процесс, сделали его максимально удобным и прозрачным, что особенно важно для пока ещё сравнительно нового класса активов. "Сбер" — один из немногих оригинаторов секьюритизации, кто предоставляет инвесторам доступ к ежемесячно обновляемой прогнозной модели денежных потоков. В результате мы получаем множество положительных отзывов от клиентов, которым важно регулярно отслеживать состояние портфеля и оценивать его качество».

Как подчеркнул Александр Ведяхин, Сбербанк планирует сделать секьюритизацию потребкредитов регулярной практикой. Банк готов помогать другим банкам-оригинаторам в выводе на фондовый рынок облигаций, выпущенных в результате секьюритизации их активов. В Сбербанке полагают, что и профессиональные участники рынка, и инвесторы оценят перспективность этого инструмента и секьюритизация станет дополнительным источником привлечения финансирования для банков, которые активно наращивают свои кредитные портфели.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Гигантский слив новейших паролей к чему угодно. В открытый доступ утекли 16 миллиардов профилей Telegram, Google и Apple

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Microsoft мгновенно уничтожила 30 лет жизни пользователя. Вся его информация заблокирована без предупреждения

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще