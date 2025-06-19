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Покупатели «Яндекс Маркета» могут искать товары по фото и сразу уточнять цвет, размер или стиль, чтобы быстрее выбрать подходящие модели

«Яндекс Маркет» добавил в поиск по фото возможность уточнить запрос. Теперь покупатели могут загрузить фотографию товара и попросить подобрать похожий, но другого цвета, размера или стиля. Благодаря этому они смогут быстрее выбирать и заказывать нужные товары, чтобы не тратить время на просмотр неподходящих моделей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Для использования новой функции нужно нажать на значок камеры в строке поиска, добавить изображение товара и ввести текстом нужные характеристики в поле «Уточнить поиск». Например, покупатель может загрузить фотографию розового платья и указать, что ищет аналогичное, но синего цвета или с длинными рукавами. Приложение автоматически выдаст новый список товаров, который будет учитывать пожелания пользователя. Уточнять характеристики можно при выборе не только одежды, но и бытовой техники, электроники, мебели, украшений и других товаров.

Кроме поиска похожих предложений по фото пользователи «Яндекс Маркета» могут найти конкретный товар, отсканировав штрих-код на нем. Это позволит им быстро находить вещи в каталоге приложения, например, автоаксессуары для определенных моделей машин, расходники для бытовой техники и другие товары с уникальными кодами. Для этого нужно навести камеру на штрих-код на упаковке, после чего товар автоматически отобразится на «Яндекс Маркете».

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