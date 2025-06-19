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Т2 и правительство Московской области повысят доступность цифровых сервисов на территории

T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Московской области заключили соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры и доступности услуг связи для жителей. Основные цели – расширить распространенность цифровых сервисов и подвижной радиотелефонной связи, а также привлечь инвестиции в Московскую область. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации подписали генеральный директор Т2 Антон Годовиков и губернатор Московской области Андрей Воробьев. В фокусе оператора – содействовать повышению доступности мобильной связи на базе инновационных технологий в Подмосковье, а также внедрять цифровые сервисы для клиентов.

В 2025-2030 гг. стороны будут создавать условия для благоприятного развития инвестиционной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также предпринимать меры для привлечения инвестиций в Московскую область. Для ускорения темпов строительства телеком-инфраструктуры оператор и правительство готовы развивать сотрудничество в научно-технической сфере и обмениваться опытом развития услуг связи.

Стороны также договорились реализовать ряд проектов, способствующих цифровизации региона: государственные программы, национальные, федеральные и региональные проекты, в которых будут использованы сети связи.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2: «Московская область – стратегически важный регион для Т2. Мы фиксируем ежегодный прирост трафика в области на 20%, что требует системной работы по развитию сети и внедрения лучших технологических решений. Наши специалисты прилагают большие усилия, чтобы жители Подмосковья, привыкшие к высокому качеству сервиса, могли пользоваться услугами Т2 в любой точке региона, включая спальные районы и дачные поселки. Доступная мобильная связь – основа цифровизации, и я уверен, что подписание меморандума с правительством Московской области расширит зоны нашего взаимодействия и поспособствует активной инвестиционной деятельности в регионе».

Андрей Воробьев, губернатор Московской области: «Мобильная связь, как газ или электричество – это совершенно другое качество жизни. Сегодня надежная она уже стала базовой потребностью человека. Наша задача – обеспечивать доступность сотовой связи для людей вне зависимости от того, где они живут – в больших городах или в самых отдаленных селах или деревнях Подмосковья. Т2 – зарекомендовавший себя мобильный оператор, который каждый год улучшает качество покрытия сети в регионе и повышает доступность услуг мобильной связи. Так, компания в кратчайшие сроки развернула в регионе технологию VoLTE, что позволяет совершать звонки через беспроводные сети 4G. Это не только повышает комфорт и доступность общения, но и помогает экономить, оставаясь на связи в любой точке страны и за границей без дополнительных затрат. Компания намерена и дальше внедрять новые цифровые услуги, участвовать в строительстве сетей подвижной радиотелефонной связи в Московской области».

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