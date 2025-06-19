Wildberries & Russ запустила Tingli — приложение для изучения языков

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила тестовую версию приложения для изучения языков — Tingli. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Приложение Tingli доступно для скачивания в App Store и Google Play. В основе платформы лежат технологии искусственного интеллекта, которые позволяют персонализировать программу обучения для ученика и автоматизировать рутинную часть работы преподавателей. Это новый шаг в развитии инновационных образовательных продуктов и сервисов компании РВБ.

Бета-версия Tingli бесплатна для пользователей. Пока в приложении доступен только китайский язык. Его можно изучать самостоятельно, используя словарь с базой из 15 тыс. слов, звуковое сопровождение для изучения произношения и тонов, а также умный алгоритм, который поможет все запомнить. Проверить полученные на уроках знания можно с ИИ-тренером, который получает информацию о пройденных уроках и учитывает уровень ученика для дальнейших занятий, поэтому никаких языковых барьеров не возникнет.

Опция занятий с преподавателем по персональному треку и другие языки появятся позже. В планах также добавление уроков русского языка для иностранцев.

«На российском рынке все еще очень мало платформ с комплексным подходом к изучению языков, учитывающих персональный опыт ученика. Мы разработали приложение, которое поможет легко и эффективно освоить любой язык. И начать решили с одного из самых сложных — китайского. Спрос на него в России растет с каждым годом. Китайский все чаще добавляют в программы вузов, школ и даже некоторых детских садов», — отметил директор по связям с государственными органами РВБ Евгений Этин.

Высокая потребность в изучении китайского языка есть и среди российских предпринимателей. В апреле 2025 г. сервис «RWB Исследования» провел опрос среди продавцов Wildberries и выяснил, что около трети из них закупают или производят товары в Китае. Почти половина — 41% предпринимателей — указывают в качестве основной проблемы взаимодействия с партнерами из Китая – языковой барьер. По словам опрошенных продавцов, это замедляет переговоры и часто приводит к упущенным возможностям. Для решения проблемы большинство используют автопереводчики, реже — консультантов, наемных менеджеров или помощь знакомых.

В ноябре 2024 г. Wildberries & Russ объявила о запуске образовательного направления. Теперь, кроме программ поддержки и курсов для предпринимателей от PRO WB, департамент обучения плотно взаимодействует с российскими вузами и колледжами в рамках программы стажировок для студентов. Пилотным проектом образовательного направления стал «Клуб Инициативной Молодежи» (КИМ) — конкурс грантовой поддержки для молодых ученых и талантливых студентов. Сегодня компания Wildberries & Russ сотрудничает уже с более 60 вузов, колледжей и школ. Это совместные обучающие программы, карьерные мероприятия, регулярные лекции, хакатоны, поддержка школьных Олимпиад, стажировки для студентов и пр. Недавно компания РВБ получила образовательную лицензию.