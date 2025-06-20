CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Аэрофлот» запустил обновлённую версию сайта

«Аэрофлот» запустил обновлённую версию официального сайта, адаптированную под современные сценарии использования и потребности пассажиров. На первоначальном этапе версия доступна ограниченному числу пользователей в рамках бета-тестирования, постепенно доступ к ней будет расширяться.

Новый интерфейс делает поиск билетов и информации быстрее, удобнее и интуитивно понятнее — на любом устройстве.

Главная страница: пользователи могут сравнивать цены прямо в календаре ещё до начала поиска; обновлённые карточки популярных услуг, которые чаще всего выбирают пассажиры; новая нижняя панель: меню, чат и личный кабинет всегда под рукой; чат-бот теперь доступен в любом разделе сайта через меню или нижнюю панель.

Выбор рейса: все классы обслуживания видны на одном экране до выбора конкретного рейса; теги и быстрые фильтры помогают находить наиболее подходящие варианты по критериям «дешевле», «быстрее», «удобнее»; условия тарифа оформлены в виде понятного текста и отображаются сразу, что упрощает выбор.

Бронирование и оплата: переработан весь процесс бронирования: интерфейс стал адаптивным, логичным и понятным; упрощён и ускорен процесс оплаты: все способы собраны в одном месте, при этом сохранён высокий уровень защиты данных; обновлены фирменные иллюстрации и графика сайта: они стали чище, современнее и лучше передают характер бренда. Также редизайн коснулся самых популярных информационных страниц: «Онлайн-регистрация», «Пассажирам с животными», «Пассажирам с детьми», «Схемы посадочных мест», «Питание на борту», «Багаж и ручная кладь».

После первого обновления сайт «Аэрофлота» ожидает дальнейшее динамическое развитие. Новые дизайны и функции на портале авиаперевозчика будут постепенно добавляться. Обо всех изменениях пассажиры смогут узнать в соцсетях авиакомпании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Создатели «самого большого в мире процессора» с 900 тыс. ядер вляпались в грандиозный скандал

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Всемирно известный почтовый клиент Microsoft отныне абсолютно бесполезен. Outlook «падает» при попытке открыть письмо. Решения нет, одни костыли

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще