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«Дом.ру» запустил в голосовом ассистенте игровые сценарии для детей и взрослых

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» обновил функционал голосового ассистента, который доступен всем пользователям видеосервиса Movix на ТВ-приставках. Компания добавила интерактивные игровые механики и другие форматы взаимодействия с клиентами. Используя для голосовых команд пульт от ТВ-приставки, дети и взрослые могут играть с ассистентом в известные игры, участвовать в викторинах, активнее общаться на свободные темы и уточнять прогноз погоды. Об этом CNews сообщили представители «Дом.ру».

Интерактивные сценарии включают в себя загадки и три игры: «Города», «Камень, ножницы, бумага» и «Монетка». Если необходимо, ассистент может рассказать правила каждой игры – для этого достаточно озвучить соответствующую команду.

Также в голосовом ассистенте стали доступны викторины по фильмам и мультфильмам. Голосовой помощник задает 10 вопросов о фильмах, актерах и персонажах и, если нужно, дает подсказки. За правильные ответы пользователь зарабатывает баллы и видит свой результат в конце игры. Родители могут участвовать в викторинах вместе с ребенком и обсуждать впечатления о разных мультиках и кинокартинах.

Кроме того, «Дом.ру» обновил навыки свободного разговора ассистента с пользователем: расширен набор тем и реплик, улучшена обработка типовых фраз, вариативность и непринужденность ответов.

Еще одно усовершенствование коснулось прогноза погоды. Появилась поддержка запросов о погоде через час и более конкретная информация о силе и направлении ветра, атмосферном давлении и других параметрах. Также провайдер добавил возможность поиска контента по Rutube (требуется Rutube версии 30 и выше)и «VK Видео».

Все актуальные изменения отображаются на экране баннера, который открывается при первом запуске голосового ассистента. Обновленный информер помогает пользователям быстрее находить нужные функции и ориентироваться в новых возможностях ассистента.

«Мы хотим, чтобы голосовым ассистентом «Дом.ру» было удобно и интересно пользоваться всем, в том числе детям. Последние обновления помогут создать для ребенка интерактивное развивающее пространство, которое способствует расширению кругозора, развитию памяти, улучшению коммуникативных навыков. Юные пользователи могут общаться с ассистентом как с другом, который готов предложить интересное развлечение, что особенно актуально во время летних каникул», – сказал руководитель Movix Lab Евгений Торчинский.

Голосовой ассистент «Дом.ру» запущен в 2024 г. Чтобы начать с ним работать, достаточно нажать клавишу Google на пульте от ТВ-приставки и произнести вопрос или просьбу.

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