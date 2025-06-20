К летнему сезону МТС расширила LTE-сеть на острове Попова

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета на острове Попова. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования удалось увеличить зону LTE-покрытия и скорость мобильного интернета на островной территории Владивостока на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС охватывает жилой поселок, музей Дальневосточного морского заповедника, базы отдыха и территорию метеостанции, предоставляющей данные для морских судов и дайверов. После проведенных работ жители и гости острова могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами - быстро загружать обновления, использовать видеосервисы, банковские и музыкальные приложения.

Остров Попова расположен в архипелаге Императрицы Евгении в заливе Петра Великого, его территория входит в состав Владивостокского городского округа. Постоянное население составляет чуть более 500 человек, но в теплое время оно многократно увеличивается за счет туристов. Остров славится своей живописной природой и чистым морем. Здесь действует несколько туристических баз и конный клуб. Также на Попова работает музей заповедника «Природа моря и ее охрана», проводятся экскурсии по нескольким маршрутам. Благодаря современной связи «четвертого поколения» туристы смогут комфортно использовать навигационные сервисы, что позволит повысить безопасность отдыха.

«Осенью 2024 г. мы запустили новую базовую станцию на острове Попова. А к летнему сезону установили дополнительное телеком-оборудование, чтобы расширить территорию LTE-покрытия и обеспечить высокие скорости мобильного интернета в сезон пиковых нагрузок. В целом, МТС уделяет значительное внимание развитию телеком-инфраструктуры на островных территориях Приморского края. Так, ранее мы обеспечили связью стандарта LTE заповедные островные территории - остров Фуругельма в Хасанском округе и остров Петрова в Лазовском районе, а также построили волоконно-оптическую линию связи на остров Русский», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.