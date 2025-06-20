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МТС Exolve преобразует текст в речь «на лету»

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил на своей платформе сервис синтеза речи в режиме реального времени. Услуга доступна как для голосовых SMS, так и для обратного звонка (callback). Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Новый сервис позволит корпоративным клиентам не просто автоматизировать генерацию текста, но и создавать естественно звучащие речевые сообщения в реальном времени, значительно повышая эффективность взаимодействия с клиентами.

Теперь бизнес сможет синтезировать речь для аудиосообщения звонящему и/или принимающему абоненту непосредственно в ходе звонка. Для этого достаточно указать текст для синтеза, выбрать голос из 13 доступных вариантов, интонацию и скорость произнесения текста. После чего, когда абонент примет звонок, перед непосредственным соединением с собеседником ему будет проиграно синтезированное сообщение. Такая возможность существенно повысит автоматизацию, гибкость настройки, персонализацию обращений и удобство обслуживания.

Например, в случае обратного звонка по заявке с сайта «Перезвоните мне» клиент услышит сообщение «Переводим на оператора, все разговоры записываются», а оператор — «Переводим на вас звонок с сайта». А при отправке голосового SMS может быть передано персонализированное сообщение с обращением к клиенту по имени. Такой подход позволяет создать более теплое и доверительное взаимодействие, а также повысить уровень клиентского обслуживания.

«Преимущество синтеза речи на лету заключается в том, что для запуска автообзвона или обратного звонка теперь не нужно заранее записывать или синтезировать аудиофайл, добавлять его в библиотеку аккаунта и передавать его идентификатор при звонке, — сказал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко. — Такой подход обеспечит бизнесу более гибкую, быструю и эффективную коммуникацию с клиентами. Это особенно полезно при озвучивании контента с переменными, индивидуальных запросах пользователей или необходимости часто обновлять информацию в реальном времени, например, об изменении времени вылета в аэропорту».

Кроме того, через API и личный кабинет пользователям МТС Exolve доступен и синтез речи с последующим добавлением в библиотеку вне звонка. Это удобно для тех, кто хочет заранее подготовить аудиосообщения со статичным текстом и использовать их в различных звонках повторно.

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