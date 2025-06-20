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На «Госуслугах» стартовала приемная кампания в колледжи

На портале «Госуслуги» стартовал прием заявлений в колледжи, техникумы и вузы. Выбрать можно сразу несколько учебных заведений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто может поступить: выпускники 9, 10 и 11 классов, выпускники других колледжей или вузов.

Чтобы подать заявление, понадобится подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и документ о ранее полученном образовании. Согласие на зачисление можно подать онлайн, но затем нужно будет привезти оригиналы документов лично.

С помощью «Госуслуг» можно найти своего будущего работодателя. Поступив в колледж, вы можете заключить с ним договор целевого обучения. После успешного окончания учебы — трудоустройство гарантировано.

Сроки приемной кампании: до 10 августа 2025 г. — на творческие специальности, до 15 августа 2025 г. — на очные отделения по всем остальным специальностям, до 1 декабря 2025 г. — на очно-заочные и заочные формы обучения. Колледж может установить более ранний срок — уточняйте в приемной комиссии.

Услуга работает во всех регионах страны. В Москве через «Госуслуги» можно поступить только на бюджетные места в федеральные колледжи при вузах. Поступление в остальные московские колледжи — на региональном портале.

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