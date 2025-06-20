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Платформа PRM Online расширила возможности для самостоятельной настройки партнерских программ

Российская платформа для управления партнерским маркетингом PRM Online добавила расширенный набор настроек. Компании могут вносить изменения в настройки своей партнерской программы прямо из личного кабинета администратора. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

Теперь в личном кабинете администратора можно: выбрать тип партнера: можно указать, с кем работаете — с физическими лицами, ИП, юридическими лицами или самозанятыми; создать пользовательские статусы: например, «Новичок» или «Профи» с возможностью привязать к каждому свой размер вознаграждения; включить ручную проверку: для модерации анкет новых партнеров перед их активацией; управлять регистрацией партнеров: можно разрешить или запретить свободную регистрацию в программе.

«Главная идея обновления — дать бизнесу больше свободы и гибкости в управлении партнерами. Мы хотим сэкономить время компаниям, которые регулярно тестируют гипотезы и часто корректируют условия. Теперь они могут вносить правки в программу самостоятельно буквально за несколько минут», — сказал Сергей Золкин, руководитель PRM Online.

Кроме того, с этим обновлением прекращена поддержка смешанного типа партнера «ИП/Самозанятый». Компаниям, использовавшим этот тип, необходимо выбрать в настройках один из актуальных статусов для корректной работы платформы и расчетов с партнерами.

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