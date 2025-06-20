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Пользователи Мах смогут переводить деньги через Систему быстрых платежей

Cоглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Национальной системы платежных карт» Дмитрий Дубынин и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Партнерство предполагает обмен опытом и обеспечение технологической возможности интеграции систем НСПК и цифровой платформы Mах. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рамках сотрудничества НСПК и VK проведут тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей (СБП) на платформе Mах. В дальнейшем клиенты разных банков смогут переводить деньги друг другу в Max.

По словам Дмитрия Дубынина, пилотирование решения и первые переводы со счета на счет в рамках платформы Max должны пройти в начале июля 2025 г.

«Мы уже провели первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту мы собираемся запустить это решение для повседневного использования. И уже в этом году пользователи отечественного мессенджера Max смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько «кликов». Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным», — отметил Дмитрий Дубынин.

«Возможность оперативно и комфортно осуществлять денежные переводы — актуальна для российских пользователей. Мы видим запрос на интеграцию платежных решений в нашу цифровую платформу. Уверен, что, объединив технологический опыт НСПК и VK, мы сможем создать для пользователей Mах востребованное, надежное и удобное решение», — отметил Владимир Кириенко.

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