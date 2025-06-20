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Поступай онлайн: на «Госуслугах» стартовал прием заявлений в вуз

В российских вузах стартовала приемная кампания. Пройти весь процесс поступления в вуз можно на «Госуслугах». В 2024 г. сервис помог найти вуз мечты и поступить почти 700 тыс. абитуриентам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что нового в 2025 г.

Сервис «Подбор вуза». Помогает найти университет и специальность под свои интересы и баллы.

Магистратура и аспирантура. Подать заявление теперь можно не только на бакалавриат и специалитет.

Электронный студенческий билет. Появляется автоматически после зачисления в те вузы, которые участвуют в эксперименте.

Более 1, 7 тыс. вузов подключены к сервису.

Какие еще есть функции

Заявление на бакалавриат и специалитет можно подать в пять вузов, выбрав в каждом из них до пяти направлений. В магистратуру и аспирантуру — без ограничений.

Документы об образовании, результаты ЕГЭ, достижения и льготы можно загрузить в личном кабинете. Они приравниваются к оригиналам, их не нужно подтверждать лично.

На дополнительные или внутренние вступительные испытания можно записаться онлайн.

Можно найти будущего работодателя еще на этапе поступления, учиться с его поддержкой, а затем — гарантированно трудоустроиться. Договор на целевое обучение тоже заключается онлайн.

Чаты с будущими одногруппниками. С теми, кто поступил вместе с вами, можно познакомиться еще до начала учебного года.

Сроки приемной кампании

Бакалавриат, специалитет, базовое высшее — до 25 июля 2025 г. бюджет. На платные отделения — по решению вуза.

Магистратура — на усмотрение вуза, но не позднее 20 августа 2025 г.

Аспирантура — устанавливается вузом самостоятельно.

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