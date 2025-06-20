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В «Яндекс Картах» появился новый маршрут московского речного электротранспорта

Сразу после запуска движения на новом маршруте московского речного транспорта «Новоспасский — ЗИЛ», новые причалы и живые метки судов появились в приложении «Яндекс Карты». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Теперь «Карты» строят маршруты с учетом третьего маршрута электросудов и новых причалов: «Симоновский», «Торпедо», «Дербеневская набережная» и «Новоспасский». В поездке можно сочетать несколько видов транспорта — «Карты» покажут не только привычные маршруты на метро, электробусах и трамваях, но и участки, которые можно преодолеть по реке. В карточке каждого причала есть актуальное расписание и прогноз прибытия, а движение электросудов можно отслеживать прямо на карте.

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Яндекс Карты
В «Яндекс Картах» появился новый маршрут московского речного электротранспорта

Чтобы построить маршрут с учетом электросудов, достаточно ввести в поиск адрес точки назначения и нажать «построить маршрут» в режиме общественного транспорта. В настройках маршрута можно выбрать «Водный транспорт» — так «Карты» будут чаще предлагать варианты пути с электросудами.

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