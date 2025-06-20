«VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино

«VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино. В портфель сделки вошли фильмы из цикла «Научно о ненаучном», продюсерами которых выступили Наталья Билан и Александр Дашко, «Большая охота» в жанре тру-крайм, две работы из исторической линейки «Великие»: «Колумб» и «Да Винчи», техно-популярные фильмы Антона Войцеховского «Из чего делают ракеты?» и «Электричество из воды», а также фильмы под брендом «Легенды и мифы» о культурном коде России. Об этом CNews сообщили представители НМГ.

Руководитель НМГ ДОК Юлия Засько: «В феврале 2024 г., когда мы только сообщили о создании НМГ ДОК, мы пообещали, что с нашим участием за год будет создано 100 часов оригинального нон-фикшн контента. Нам не все поверили, но свое обещание мы выполнили. Более того, после начала сотрудничества с «VK Видео», я могу сказать, что почти 90% этого контента уже нашло своего зрителя. Фильмы НМГ ДОК получили эфиры на РЕН ТВ, а теперь у пользователей «VK Видео» появится доступ к большой полке наших проектов. Мне кажется, что это достойный результат работы, проведенной за год с небольшим. Теперь остается только не сбавлять темп».

НМГ ДОК всего за год привлек к сотрудничеству команды под руководством таких известных продюсеров, как Наталья Билан, Дмитрий Сапун, Антон Войцеховский, Юлия Шамаль, Никита Снегов и Александр Дашко.

Алексей Филатов, руководитель группы лицензирования контента «VK Видео»: «У нас уже был успешный кейс с НМГ ДОК — документальный фильм «Александр III» собрал более 5 млн просмотров. Мы видим устойчивый интерес аудитории к контенту в жанре нон-фикшн и рассматриваем расширение сотрудничества с НМГ ДОК как стратегически обоснованный шаг. Портфель из 52 фильмов позволит нам укрепить позиции в сегменте интеллектуального видеоконтента и предложить пользователям платформы более широкий выбор отечественных документальных проектов».