CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Волгоградцы стали чаще пользоваться ИИ и проводить онлайн-встречи

МТС проанализировала востребованность онлайн-формата для проведения деловых встреч и мероприятий в Волгоградской области. Так, по данным платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», Волгоградская область вошла топ-15 российских регионов по числу проведенных онлайн-встреч в весенние месяцы 2025 г. По сравнению с зимой 2025 г. их количество увеличилось на 10%, а использование ИИ-инструментов выросло более чем вдвое — на 105%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым востребованным форматом у волгоградцев были интерактивные «встречи» — онлайн-события с участием всех подключенных. Именно этот формат пользователи выбирали чаще всего для деловых коммуникаций, совещаний, учебных мероприятий и вебинаров. Особый рост показали ИИ-инструменты «МТС Линк»: за весенний сезон число их использований увеличилось более чем в два раза. Среди самых популярных — использование функции саммаризации, благодаря которой участники автоматически получают сгенерированное краткое содержание мероприятия после его окончания, ИИ-помощник и ИИ-маски, упрощающие рабочие процессы, экономящие время и повышающие продуктивность встреч.

«Современный ритм требует от команд скорости и гибкости. Мы видим, как все больше организаций в Волгоградской области выбирают онлайн-взаимодействие и цифровые инструменты, которые позволяют работать удобнее и эффективнее. Мы рады, что «МТС Линк» помогает бизнесу, ВУЗам и государственным структурам региона проводить эффективные встречи и мероприятия в современном формате», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Также изменились предпочтения пользователей по устройствам. Весной 2025 г. жители региона стали чаще подключаться к «МТС Линк» с ноутбуков и компьютеров — рост составил 26%. Мобильные подключения также увеличились на 8%, однако подавляющее большинство — 96% пользователей — по-прежнему предпочитают десктопную версию платформы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Создатели «самого большого в мире процессора» с 900 тыс. ядер вляпались в грандиозный скандал

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Всемирно известный почтовый клиент Microsoft отныне абсолютно бесполезен. Outlook «падает» при попытке открыть письмо. Решения нет, одни костыли

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще