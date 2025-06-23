Кировчане весной 2025 г. вдвое чаще пользовались ИИ-инструментами

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» оценила деловую активность пользователей из Кирова весной 2025 г. Интенсивность использования ИИ-помощника и функции саммаризации выросла больше, чем в два раза (на 106%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Весной 2025 г. кировчане чаще организовывали встречи (формат, когда все участники активны), чем вебинары (формат с несколькими активными спикерами и большим количеством слушателей). Количество онлайн-встреч в Кировской области выросло на 17% по сравнению с зимним периодом 2025 г. Общее количество мероприятий на платформе увеличилось на 25%. Это может быть связано с традиционным спадом деловой активности россиян в декабре-январе.

Количество подключений с ноутбуков и стационарных компьютеров весной выросло на 26%, с мобильных устройств — на 8% по сравнению с зимним периодом 2025 г. Весной 2025 г., как и зимой, абсолютное большинство пользователей по-прежнему отдавало предпочтение десктопной версии «МТС Линк»: ее доля от общего числа подключений составляет 96%.

Весной 2025 г. месячное число активных пользователей корпоративного мессенджера «МТС Линк Чаты» выросло в два раза по сравнению с зимой 2025 г. А пользователи сервиса для совместной работы «МТС Линк Доски» создали то же количество проектов, что и зимой 2025 г. Однако весной 2025 г. с досками чаще работали команды из двух и более человек: их доля по сравнению с досками «на одного» увеличилась.

Весной 2025 г. на платформе «МТС Линк» заметно вырос интерес кировчан к функциям на основе искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать рабочие задачи. Использование ИИ-помощника и функции саммаризации встреч увеличилось больше, чем в два раза по сравнению с зимой 2025 г. — рост составил 106%, а самым активным месяцем стал май 2025 г.

Разработчики «МТС Линк» ежесезонно обновляют набор ИИ-масок для неформального онлайн-общения — корпоративов, праздников и поздравлений. Пользователи применяли весенний набор, включавший, в числе прочего, маску-блин и цветочный венок, на 83% чаще, чем зимний (с маской-снеговиком и оленьими рожками).