Пермский край вошел в топ-10 регионов по деловой онлайн-активности

Цифровая экосистема МТС вместе с платформой для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» оценили деловую активность пользователей из Перми весной 2025 г. Так, Пермский край стал лидером по количеству обращений к искусственному интеллекту на платформе, а также вошел в число регионов, где чаще всего проводились вебинары и онлайн-встречи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Прикамье зафиксирован наибольший рост использования ИИ-функций на платформе, помогающих автоматизировать рабочие задачи. Обращение к ИИ-помощнику и функциям резюмирования встреч увеличилось почти в два раза по сравнению с зимним периодом 2025 г. — рост составил 93%.

Также пермяки весной 2025 г. проводили на четверть больше вебинаров и на 15% больше онлайн-встреч по сравнению с зимой 2025 г. А Пермский край вошел в число самых активных регионов по количеству проведенных онлайн-мероприятий

Самым активным месяцем у пермяков стал апрель 2025 г. Общее количество мероприятий на платформе «МТС Линк» выросло — по сравнению с зимой 2025 г. оно увеличилось на 20%. Это может быть связано с традиционным спадом деловой активности пермяков в декабре-январе.

Количество подключений с ноутбуков и стационарных компьютеров весной 2025 г. выросло на 26%, с мобильных устройств — на 8% по сравнению с зимним периодом 2025 г. Весной 2025 г., как и зимой, абсолютное большинство пользователей по-прежнему отдавало предпочтение десктопной версии «МТС Линк»: ее доля от общего числа подключений составляет 96%.

«Высокие показатели использования нашей платформы говорят об изменении подходов к организации рабочих процессов совершенно в разных сферах: от ведущих вузов Перми до крупных промышленных и государственных учреждений региона. Так, по данным аналитиков чаще других сервисом пользуются пермские компании сферы ИТ и Телекома, а также образовательные организации. Мы видим, что тренд на проведение онлайн-мероприятий сегодня сохраняется и, уверена, что количество пользователей сервисов для бизнес-коммуникаций еще будет расти», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.