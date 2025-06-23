Приморцы весной 2025 г. реже проводили вебинары, но чаще использовали искусственный интеллект

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Приморского края в марте-мае 2025 г. Минувшей весной приморцы стали активнее использовать функции искусственного интеллекта, а вебинарам предпочитали онлайн-встречи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным «МТС Линк», весной 2025 г. приморские пользователи чаще организовывали онлайн-встречи (формат, когда все участники активны), чем вебинары (формат с несколькими активными спикерами). Доля вебинаров составила только 10% от общего числа онлайн-мероприятий. При этом, общее количество мероприятий в Приморье незначительно снизилось по сравнению с зимним периодом 2025 г.

Количество подключений с ноутбуков и стационарных компьютеров весной выросло на 26%, с мобильных устройств — на 8% по сравнению с зимним периодом 2025 г. Весной, как и зимой, абсолютное большинство пользователей по-прежнему отдавало предпочтение десктопной версии «МТС Линк»: ее доля от общего числа подключений составляет 96%.

В марте-мае 2025 г. на платформе «МТС Линк» заметно вырос интерес приморских пользователей к функциям на основе искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать рабочие задачи. Использование ИИ-помощника и функции саммаризации встреч увеличилось на 72,5% по сравнению с зимой. Наиболее активно приморцы применяли ИИ-инструменты в апреле - более 35% от всех мероприятий. Разработчики ежесезонно обновляют набор ИИ-масок для неформального онлайн-общения — праздников и поздравлений. В 2025 г. пользователи применяли весенний набор, включавший маску-блин и цветочный венок, на 83% чаще, чем зимний (с маской-снеговиком и оленьими рожками).

«Платформа «МТС Линк» постоянно развивается и предлагает пользователям новые ИИ-решения для автоматизации рутинных задач. Так запущенный в 2024 г. ИИ-помощник для встреч, который может подвести итоги собрания, составить сводку информации по определенной теме и выделить ключевые моменты обсуждений в чатах, становится одной из самых востребованных функций. В целом, сервисы для бизнес-коммуникаций - универсальный ИТ-инструмент. Помимо помощи в решении важных бизнес-задач, «МТС Линк» позволяет безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и клиентов», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.