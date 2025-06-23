«Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение в App Store

«Т-Инвестиции» опубликовали новое официальное приложение в App Store. Свежая версия — более быстрая и стабильная, она получила значимые обновления. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Функции, доступные в новой версии приложения: участие в первичных размещениях ЦФА; обновленные инструменты для трейдинга; виджет с будущими дивидендами и купонами; обновленный раздел «рынки» с горячими новостями, тепловой картой и подборками актуальных бумаг.

Как всегда, у клиентов под рукой личный инвестиционный портфель, каталог ценных бумаг и размещений и круглосуточная поддержка.

Приложение доступно для скачивания под названием Office-Capital. Его могут удалить из App Store в ближайшее время.

Старые версии приложения продолжат работать, но новых функций в них уже не будет.