Запрет соцсетей для подростков поддерживает каждый второй родитель

Каждый второй родитель поддерживает запрет социальных сетей для детей до 15 лет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Министры, отвечающие за цифровую политику во Франции, Испании и Греции, совместно разработали законопроект о запрете доступа к социальным сетям для детей и подростков до 15 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал лично ввести запрет, если он не будет принят на уровне Евросоюза. Согласно данным опроса, 46% россиян поддерживают введение подобного запрета и в нашей стране: «В соцсетях есть риск завести знакомство с ненужными людьми»; «Вместо учебы, они зависают в соцсетях». 3 из 10 высказались против: «Запретами ничего не добьешься»; «Если ввести запрет, то дети все равно будут сидеть в социальных сетях, но тайно. И вот тогда контролировать станет намного сложнее»; «Соцсети — это общение. Запретить общаться до 15 лет?» Каждый четвертый (23%) затруднился с ответом.

Чем старше, тем критичнее наши граждане относятся к соцсетям для детей: если среди молодежи до 35 лет законопроект одобряют 37%, то среди граждан старше 35 лет — уже каждый второй (50%).

Среди родителей детей от 7 до 15 лет поддержка еще выше: 52% соглашаются с необходимостью введения запрета, 26% выступают против.

Ранее SuperJob уже проводил исследование по поводу запрета доступа в соцсети для подростков, тогда такой законопроект рассматривали в Австралии. Среди россиян число сторонников подобных инициатив только выросло: в ноябре 2024 г. поддержку выразили 44% граждан и 46% родителей, сегодня их уже 46 и 52% соответственно.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 374

Время проведения: 16-17 июня 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.