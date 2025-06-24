CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Будущих новоселов Казани обеспечили связью

Жители новостроек на Даурской смогут пользоваться мобильной связью сразу после заселения. «МегаФон» ввел в эксплуатацию телекоммуникационную инфраструктуру вблизи строящегося жилого комплекса «Фриссон». Также оператор расширил покрытие в районе уже заселенных домов Atlantis Deluxe и «Весна-2». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительные базовые станции обеспечили быструю загрузку контента и работу приложений даже в часы пик — время высокой активности пользователей. Кроме того, новое оборудование ускорило мобильный интернет в смартфонах жителей и гостей города на территории казанского зоопарка, на набережной Казанки у «Чаши», других зонах отдыха рядом с многоэтажками, а также в торговых, оздоровительных, спортивных и образовательных учреждениях поблизости.

Инженеры использовали высоко- и среднечастотные диапазоны — для быстрой передачи больших объемов данных, а также низкочастотные — для стабильного покрытия внутри зданий. Максимальная скорость мобильного интернета в зоне действия базовых станций достигает 120 Мбит/с, а средние показатели составляют 25 Мбит/с.

«Переезд часто связан с множеством организационных вопросов: регистрация, обустройство жилья, прикрепление к поликлинике, выбор школы или детского сада. Большинство этих задач можно решить дистанционно. Мы стремимся опережать потребности новоселов, предоставляя возможность пользоваться полезными приложениями сразу при заселении. В новых кварталах объем интернет-трафика растет быстрее, чем в среднем по городу — с начала года рост составил 15%. Фиксируя такие изменения, мы усиливаем сеть дополнительными базовыми станциями», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

Весной 2025 г. оператор запустил объекты связи в густонаселенных микрорайонах Казани. Оборудование помогает снять часть нагрузки с уже существующего в динамично развивающемся микрорайоне «Салават Купере» и жилом массиве Дербышки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Интернет, как мы его знаем, на грани гибели. Трафик сайтов катастрофически падает. Пользователи переходят на нейросети

CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний России

Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще