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Быстрая оплата счетов «Билайн» для бизнеса: новый сервис «Моментальные платежи» от Сбербанка

Корпоративные клиенты «Билайн бизнес» теперь могут оплачивать услуги «Моментальными платежами» — платежным сервисом для юридических лиц на основе технологии Sber API. Так быстрее — больше не нужно создавать и вручную заполнять платежное поручение в адрес «Билайн» в интернет-банке «СберБизнес». Достаточно войти в личный кабинет «Билайн бизнес», выбрать неоплаченный счет за услуги, нажать «Оплатить» и выбрать «СберБизнес» в качестве способа оплаты. Потом останется авторизоваться в интернет-банке и подписать сформированное платежное поручение. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Яна Казначеева, директор департамента цифрового развития «Билайн»: «Мы всегда стремимся сделать жизнь и работу наших клиентов легче и проще. Возможность оплачивать счета в несколько кликов в интерфейсе экономит время и исключает ошибки в реквизитах. Для удобства клиентов в личном кабинете есть онбординг с описанием возможностей, а также чат-бот, где можно обратиться к сотруднику Билайн».

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Канал прямой интеграции Sber API и сервис «Моментальные платежи» на его основе упрощают жизнь тысячам российских предпринимателей, а теперь и корпоративным клиентам «Билайн бизнес» тоже. «Сбер» и «Билайн» объединили усилия и технологии: сейчас платежи за услуги связи формируются по выставленному оператором счету — его нужно только проверить и подписать в «СберБизнесе». Платеж пройдет за несколько секунд».

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