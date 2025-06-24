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МТС модернизировала телеком-оборудование в столице Колымы

МТС обновила сеть LTE в столице Магаданской области. В результате перераспределения радиочастот в пользу современного стандарта LTE жители и гости Магадана могут пользоваться улучшенной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленное оборудование МТС установлено в центральной части Магадана и кварталах с плотной застройкой. Также новое качество сети доступно для жителей микрорайонов «Речная», «Звезда», «6-й км», «Пивзавод» и «Строитель». Благодаря запуску нового телеком-оборудования магаданцы и гости столицы Колымского края могут с комфортом пользоваться банковскими сервисами, загружать обновления для приложений, а автолюбители и путешественники – прокладывать на навигаторе удобные маршруты, искать в сети кафе и гостиницы, быть в курсе погодных условий.

«В связи с планомерным ростом интернет-трафика мы провели масштабную модернизацию, добавив скорость мобильному интернету и повысили качество голосовой связи как в центре Магадана, так и в отдаленных районах. Это особенно важно с наступлением лета и сезона отпусков, когда горожане строят планы, устраивают выезды на природу и активно проводят время на свежем воздухе. Традиционно благодаря общению в соцсетях, видеозвонкам, загрузке «тяжелых» видео и кинопросмотрам трафик в этот период значительно возрастает», – сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Ранее МТС запустила новую базовую станцию в поселке энергетиков Синегорье, а также обновила сеть LTE в поселках Омсукчан, Холодный и Дукат.

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