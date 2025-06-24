CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Новосибирцы в два раза чаще проводят деловые созвоны в теплое время года

МТС проанализировала поведение новосибирских пользователей платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Оказалось, что весной новосибирцы чаще, чем зимой, общаются и проходят образовательные курсы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество деловых встреч новосибирцев на платформе «МТС Линк» за три весенние месяца выросло на 86% по сравнению с зимним периодом. А обучающие курсы стали более востребованы на 18%.

Кроме того, новосибирцы все больше используют искусственный интеллект. Весной функциями ИИ —размытием или заменой фона, автоматической расшифровкой беседы, шумоподавлением, подведением итогов встреч, включением масок и цифровых аватаров — пользуются на 123% чаще, чем зимой. Самый «урожайный» на применение функций ИИ месяц стал май.

«Кратное увеличение интереса к нашей платформе мы фиксируем с прошлого года. Так, платформу «МТС Линк» чаще всего используют для деловых созвонов, их количество в 2024 году выросло практически в 5 раз. Лидерами по использованию нашего сервиса стали ИТ-компании — на их долю пришлась почти половина от всех встреч новосибирцев. На втором месте расположились образовательные учреждения. Сфера здравоохранения также стала активным пользователем нашей платформы и замкнула тройку рейтинга. Медики могут использовать сервис как для внутренних совещаний или вебинаров, так и для связи врачей со специалистами в областных центрах», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Интернет, как мы его знаем, на грани гибели. Трафик сайтов катастрофически падает. Пользователи переходят на нейросети

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Twitch ухудшил качество трансляций в России. В прошлый раз после этого платформа ушла из страны

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще