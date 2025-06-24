Новосибирцы в два раза чаще проводят деловые созвоны в теплое время года

МТС проанализировала поведение новосибирских пользователей платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Оказалось, что весной новосибирцы чаще, чем зимой, общаются и проходят образовательные курсы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество деловых встреч новосибирцев на платформе «МТС Линк» за три весенние месяца выросло на 86% по сравнению с зимним периодом. А обучающие курсы стали более востребованы на 18%.

Кроме того, новосибирцы все больше используют искусственный интеллект. Весной функциями ИИ —размытием или заменой фона, автоматической расшифровкой беседы, шумоподавлением, подведением итогов встреч, включением масок и цифровых аватаров — пользуются на 123% чаще, чем зимой. Самый «урожайный» на применение функций ИИ месяц стал май.

«Кратное увеличение интереса к нашей платформе мы фиксируем с прошлого года. Так, платформу «МТС Линк» чаще всего используют для деловых созвонов, их количество в 2024 году выросло практически в 5 раз. Лидерами по использованию нашего сервиса стали ИТ-компании — на их долю пришлась почти половина от всех встреч новосибирцев. На втором месте расположились образовательные учреждения. Сфера здравоохранения также стала активным пользователем нашей платформы и замкнула тройку рейтинга. Медики могут использовать сервис как для внутренних совещаний или вебинаров, так и для связи врачей со специалистами в областных центрах», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.