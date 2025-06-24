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«Облако Mail» запускает умный поиск дубликатов на базе ИИ

Теперь «Облако Mail» умеет автоматически распознавать дубликаты загруженных фотографий. Пользователи смогут найти повторяющиеся копии в одном месте и удалить их, освободив место в облачном хранилище для новых. Об этом CNews сообщили представители Mail.

После загрузки фотографий в облако нейросеть анализирует все изображения и выделяет дубликаты — фото, которые являются точными копиями с отличиями в метаданных или визуально похожи.

Они доступны пользователям во вкладке «Альбомы» в разделе «Дубликаты», где лучшее изображение из одной серии фото (с оптимальным качеством, яркостью и чёткостью) ИИ помечает звездочкой. Пользователи могут с помощью всего одной кнопки оставить лучший снимок и сразу удалить лишние копии. Раз в две недели ИИ проанализирует новые фотографии пользователя и найдет среди них дубликаты, собрав их в новую подборку в том же разделе.

«Мы стремимся сделать «Облако Mail» надежным и удобным пространством для хранения самых ценных фотографий и постоянно работаем над улучшением сервиса. Теперь у пользователей появился простой инструмент для поддержания порядка в галерее без лишних одинаковых фотографий», — отметил руководитель продуктового направления «Почты» и «Облака Mail» Сергей Тарасенко.

Новая функциональность доступна на мобильных платформах в рамках подписки Mail Space, начиная с тарифов объемом 256 ГБ и выше.

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