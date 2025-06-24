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Петербуржцы выступают против сервисов аренды электросамокатов активнее москвичей

Каждый второй петербуржец уверен, что необходимо вводить полный запрет сервисов аренды электросамокатов. Среди москвичей сторонников этой меры — 42%. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие представители экономически активного населения Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность полного запрета аренды электросамокатов, если операторы сервисов кикшеринга не усилят меры безопасности. По результатам опроса, каждый второй петербуржец (49%) поддерживает эту идею: «Они очень непредсказуемы и часто создают аварийные ситуации»; «Это травмоопасный вид транспорта»; «Пешеходам нет покоя ни на проезжей части, ни на тротуаре». Каждый третий (35%) выступил против: «Нужно не запрещать, а ввести строгие правила использования»; «Необходимо усилить контроль и повысить штрафы»; «Глупо просто запретить. Это же удобно». 16% затруднились с ответом: «В некоторых случаях электросамокаты удобны, если нужно срочно куда-то добраться, когда пробки и мало времени»; «Для многих людей это отличный способ передвижения»; «В некоторых районах они очень помогают. Особенно курьерам».

Женщины чаще мужчин выступают за полный запрет (53% против 44% соответственно). Чем старше жители Санкт-Петербурга, тем больше среди них сторонников инициативы: среди молодежи до 35 лет — 37%, среди тех, кто старше 45 лет, — уже 56%.

Мы также решили выяснить, нужен ли полный запрет сервисов аренды электросамокатов и в Москве. Здесь сторонников оказалось чуть меньше: инициативу одобрили 42% жителей столицы, против выступили 37%, каждый пятый воздержался. Сторонников у запрета также больше среди женщин и москвичей старше 45 лет.

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Место проведения опроса: Москва и Санкт-Петербург

Время проведения: 2-18 июня 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы и Санкт-Петербурга старше 18 лет

Размер выборки: по 1600 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга.

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