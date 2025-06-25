«МегаФон»: ямальцы массово увлеклись ретросайтами

Жители Ямала стали чаще интересоваться ретроконтентом. С начала 2025 г. количество посетителей сайтов, погружающих в 80-е и 90-е, увеличилось на 26% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Особенную активность проявляют пользователи старше 55 лет — эта аудитория приросла более чем в два раза, следует из аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшее количество посетителей тематических сайтов — жители региона 35-44 лет (42% от общего числа заходивших на ресурсы). Это объясняется тем, что их детство и юность пришлись на постсоветский период. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 25-34 лет, которые составляют 30% аудитории. На третьем месте – жители региона 45-54 лет (14%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. 82% всех интернет-данных ямальцы расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Почти 10% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не поддерживаются разработчиками. Кроме того, абоненты ухаживают за виртуальными питомцами на тематическом сайте, запущенном еще в 1999 г.

Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами.

«Интерес ямальцев к 90-м объясним, ведь именно в это время появились первые компьютерные игры, в которые мечтали сыграть абсолютно все — и взрослые, и дети. Многие с ностальгией вспоминают фильмы и музыку того времени. Вместе с этим, технологии сейчас позволяют смотреть видео в высоком разрешении, а файлы грузятся несопоставимо быстрее. Это стало возможным благодаря постоянному расширению покрытия сети и модернизации телеком-объектов. Например, только в 2025-м мы усовершенствовали и построили более 70 объектов инфраструктуры на Ямале», — отметил директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.