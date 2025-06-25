CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: ямальцы массово увлеклись ретросайтами

Жители Ямала стали чаще интересоваться ретроконтентом. С начала 2025 г. количество посетителей сайтов, погружающих в 80-е и 90-е, увеличилось на 26% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Особенную активность проявляют пользователи старше 55 лет — эта аудитория приросла более чем в два раза, следует из аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшее количество посетителей тематических сайтов — жители региона 35-44 лет (42% от общего числа заходивших на ресурсы). Это объясняется тем, что их детство и юность пришлись на постсоветский период. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 25-34 лет, которые составляют 30% аудитории. На третьем месте – жители региона 45-54 лет (14%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. 82% всех интернет-данных ямальцы расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Почти 10% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не поддерживаются разработчиками. Кроме того, абоненты ухаживают за виртуальными питомцами на тематическом сайте, запущенном еще в 1999 г.

Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами.

«Интерес ямальцев к 90-м объясним, ведь именно в это время появились первые компьютерные игры, в которые мечтали сыграть абсолютно все — и взрослые, и дети. Многие с ностальгией вспоминают фильмы и музыку того времени. Вместе с этим, технологии сейчас позволяют смотреть видео в высоком разрешении, а файлы грузятся несопоставимо быстрее. Это стало возможным благодаря постоянному расширению покрытия сети и модернизации телеком-объектов. Например, только в 2025-м мы усовершенствовали и построили более 70 объектов инфраструктуры на Ямале», — отметил директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Гознак строит в Москве огромный дата-центр

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Ozon не получит 4,5 миллиарда от компании, управлявшей его сгоревшим складом

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще