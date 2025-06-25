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VK Education запускает профориентационную программу в сфере медиа для школьников

VK Education открывает набор на бесплатную профориентационную программу «ИT-дайвинг: медиа». Участники смогут в интерактивном формате познакомиться с востребованными digital-профессиями и решить кейсы от экспертов VK. Принять участие могут ученики седьмого —11 классов из любого населенного пункта России. Об этом CNews сообщили представители VK.

«ИT-дайвинг: медиа» поможет школьникам познакомиться с профессиями в сфере медиа: контент-менеджер, проджект-менеджер и креативный продюсер. Участников ждут воркшопы и практические задания. Программа пройдет с седьмого по 16 июля.

Профориентационный проект состоит из двух этапов. Первый этап пройдет в открытом формате и будет посвящен знакомству с направлениями — участники смогут узнать о востребованных специальностях от экспертов VK, решить задачи и получить баллы за выполненные задания. Открытая часть доступна всем желающим в сообществе «Песочница VK Education».

Те, кто наберет достаточное количество баллов, получат доступ к закрытой части программы. Школьников ждет углубленное изучение выбранного направления и решение кейсов. Участники, успешно прошедшие программу, получат сертификаты и смогут обменять баллы на мерч и подарки.

«В ИT работают не только программисты, в развитии цифровых продуктов участвует большое количество специалистов digital-направлений. Мы запускаем программу “IT-дайвинг: медиа”, чтобы школьники могли познакомиться с востребованными нетехническими профессиями, решить кейсы от экспертов VK и понять, какое направление им подходит в будущем. Это интерактивный формат, который даст возможность ребятам интересно и с пользой провести время на летних каникулахах. Благодаря онлайн-формату присоединиться к программе можно из любой точки», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Программа проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо зарегистрироваться в чат-боте сообщества «Песочница VK Education» до 13 июля.

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