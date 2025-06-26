Более половины онлайн-платежей в СЗФО совершается с помощью SberPay

Аналитики Сбербанка выяснили, что за последний месяц 59% онлайн-платежей пользователей банка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) совершались с помощью SberPay. Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91%), Псковской (70%), Новгородской области (65%) и Санкт-Петербурге (64%). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С начала 2025 г. жители СЗФО провели более 11 млн транзакций через SberPay. Сервис становится все более востребованным благодаря простоте, безопасности и технологичности.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «SberPay развивается вместе с привычками людей: сегодня это не просто альтернатива банковской карте, а часть цифрового образа жизни. Для нас важно, чтобы сервис был действительно полезным — без лишних действий, с мгновенными операциями и полной защитой данных. Когда платеж проходит в один клик, а технология остается «невидимой» для пользователя — это и есть настоящее удобство».

SberPay позволяет оплачивать покупки и услуги разными способами: по QR-коду, через биометрию, NFC и в онлайн-магазинах.