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Навигатор 2ГИС заговорил голосом Гузеевой

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева стала новым голосом навигатора 2ГИС. Уже со старта поездки голос Ларисы добавит эмоций даже в самый привычный маршрут. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

В голосовом пакете Ларисы больше 200 особенных фраз. Вместо тривиального факта «Вы вернулись на маршрут» новый штурман 2ГИС скажет: «Дважды в одну реку не войти — но вы, я смотрю, все пытаетесь. Вы вернулись на прежний маршрут».

Повернули не туда? Лариса не стерпит: «Вы сошли с маршрута! А я ведь его строила, старалась... Все с вами ясно!»

«Навигатор — необходимая вещь в большом городе, чтобы не заблудиться и не опоздать. И теперь я вам с этим помогу вместе с 2ГИС! В этой озвучке я настоящая: честная, возможно чуточку резкая, но с душой и любовью к каждому. Мне неважно, куда вы и с кем — я позабочусь, чтобы вы точно доехали», — сказала Лариса Гузеева.

«Голос Ларисы — это отдельное приключение. Сильный, узнаваемый, честный — он точно найдет свою аудиторию, обязательно попробуйте. Он идеально вписался в городские маршруты. Что бы ни происходило на дороге, Лариса сориентирует, обязательно скажет пару крепких — и как обычно окажется права, —сказал руководитель продукта «Транспорт» в 2ГИС Максим Березкин. — Кстати, озвучка Ларисы работает не только за рулем — можно пройтись с голосом пешком или прокатиться на автобусе. Будет ярко, даже если вы просто идете за хлебом».

Озвучка Ларисы работает не только за рулем — можно и пройтись с голосом пешком или прокатиться на автобусе. Сегодня в навигаторе 2ГИС доступен десяток вариантов озвучки на русском языке, среди которых, например, кот Матроскин, доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов, автоблогер AcademeG (Константин Заруцкий), стендап-комик Евгений Чебатков, синхронный переводчик фильмов Андрей Гаврилов, актер озвучивания Петр Гланц или музыканты группы «Ирина Кайратовна».

Как включить голос Ларисы Гузеевой в 2ГИС: откройте приложение 2ГИС, зайдите в боковое меню и выберите «Настройки» – «Навигатор» – «Звуки и оповещения» – «Голос». Или включите навигацию, нажмите на кнопку меню в правом нижнем углу, активируйте «Голосовые инструкции» и выберите озвучку Ларисы Гузеевой.

Новый голос уже доступен пользователям навигатора в 2ГИС на iOS и Android.

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