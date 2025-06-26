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Облачная платформа PRM Online расширила возможности настройки аутентификации

PRM Online, российская облачная платформа для автоматизации партнерского маркетинга, добавила возможность гибкой настройки двухфакторной аутентификации (2FA) через email. Теперь компании могут выбрать требования к безопасности отдельно для входа в кабинет администратора и отдельно для партнеров. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

Для каждого типа пользователей доступна опция обязательной проверки при каждом входе, что повышает уровень безопасности и контроля. Новая функция также доступна при регистрации новых партнеров, позволяя верифицировать контактные данные

Включить защиту можно в личном кабинете: Общие настройки – Безопасность.

Еще одно обновление касается работы с мессенджерами. Теперь администратор может выбрать, где будет происходить обмен партнерскими ссылками: в Telegram, WhatsApp* или одновременно в обоих. Для каждого канала можно задать собственный шаблон с ссылкой и поясняющим текстом.

«Невозможно переоценить важность информационной безопасности в текущих условиях. Подключение двухфакторной аутентификации при каждом входе повышает надежность партнерской сети. Это особенно важно для корпоративных клиентов, даже при взломе почты партнера доступ в личный кабинет останется закрытым. А возможность выбора мессенджера для обмена партнерскими ссылками снижает вероятность ошибок и помогает компаниям поддерживать единый стиль коммуникации», — отметил руководитель PRM Online Сергей Золкин.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

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