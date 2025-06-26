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«Яндекс Лавка» начала работать в Воронеже

В ассортименте ― более 4000 позиций, в том числе готовая еда, горячие блюда, кофе и продукты местных производителей с быстрой доставкой от 15 минут. Сейчас в Воронеже открыто пять дарксторов, на которых собираются заказы перед доставкой. В начале июля 2025 г., через две недели после запуска, сервис будет доступен 90% жителей города. Осенью 2025 г. «Яндекс Лавка» планирует расширить сеть дарксторов в городе до 15. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Сервис сотрудничает с местными предприятиями, обеспечивая в регионах долю локального ассортимента около 20%. Сейчас в Лавке можно найти продукцию таких поставщиков, как «Агроэко», «Семилукская трапеза», «Князев», «Хлебозавод №7», «Квилли-Милли» и др. Также местные компании также могут стать производителями для товаров собственной торговой марки сервиса «Из Лавки», чтобы не только получить новый канал сбыта и расширить географию поставок, но и получить дополнительные знания в сфере пищевой промышленности.

Каждый даркстор оборудован дарккитчен ― кухней, на которой более 100 блюд доготавливают перед доставкой, чтобы доставить горячими. Также в ассортименте ― более 300 позиций готовой еды, спрос на которую активно растет в регионах. По данным сервиса, в первые четыре месяца 2025 г. продажи готовых блюд увеличились на 80% по сравнению с тем же периодом 2024 г.

С запуском «Яндекс Лавки» в регионе появится более 800 новых рабочих мест различных специализаций: курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющего персонала дарксторов. Курьерам также будут доступны электровелосипеды собственной разработки «Яндекса». Они оснащены IoT-модулем, который контролирует движение с учетом ПДД и не дает превышать скорость, делая процесс доставки безопаснее.

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