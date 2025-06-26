Юристы отдыхают в России, маркетологи летят за границу: где и как предпочитают путешествовать представители разных профессий

Совместное исследование hh.ru и сервиса онлайн-бронирования «Островок» показало , как представители разных профессий в России проводят отпуск, какие форматы выбирают и куда планируют отправиться этим летом. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В среднем по всем профессиональным областям 34% россиян планируют провести отпуск, путешествуя по стране – по отечественным курортам и туристическим маршрутам. Юристы делают это охотнее других: поездки по России выбирают 43% опрошенных представителей этой сферы. Также высокий интерес к внутреннему туризму проявляют финансисты (41%), работники автобизнеса (40%) и ритейла (38%) – они делают ставку на знакомые места и понятную логистику. При этом, согласно опросу, именно юристы чаще других профессий довольны продолжительностью своего отпуска: 70% из них считают ее оптимальной.

По данным «Островка», в топ самых популярных внутрироссийских направлений у российских туристов на лето входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Зеленоградск, Сириус, Кисловодск и Владивосток.

Как показали результаты опроса, заграничные же поездки в целом планируют 19% опрошенных по всем профессиональным категориям. Существенно выше этот показатель у маркетологов: сразу 37% из них собираются провести отпуск за рубежом. Также выездной отдых популярен среди управленцев (29%), специалистов по закупкам и профессионалов из HR-сферы (по 25%).

Как отмечают эксперты «Островка», среди зарубежных направлений этим летом лидируют Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Казахстан, Армения, Италия, Франция, Таиланд и Азербайджан.

Среди тех, кто предпочитает проводить отпуск вне дома, главными фанатами пляжного отдыха являются специалисты по закупкам (63%) и представители сферы ИT (60%). Активные виды отдыха (походы, велотуры, горные маршруты) особенно популярны среди управленцев (54%) и маркетологов (53%). Санаторные курорты и спа-отдых чаще выбирают представители медиа и искусства (46%), а также HR-сферы (45%). А отдых на даче ближе всего обслуживающему персоналу (50%), транспортникам (38%) и работникам автобизнеса (33%).

Между тем 18% россиян планируют проводить отпуск дома или на даче. В среднем по всем профессиям 11% предпочитают дачу, еще 7% – отдых в формате «диван, книга, компьютер». Самая «домашняя» категория – рабочий персонал: 11% собираются провести отпуск дома, 14% – на даче, а еще 18% займутся бытовыми делами. Также больше других к отдыху в домашней обстановке склоняются представители науки и образования и ИТ: 18% и 11% опрошенных соответственно проведут отпуск за просмотром фильмов и чтением книг.

Интересно, что некоторые россияне используют отпуск не для отдыха, а для дополнительного заработка: среди рабочего персонала таких 14%, а среди сотрудников сферы безопасности – охранники, контролеры, дежурные администраторы – 10%, что существенно выше среднего показателя по всем профессиям (4%).

«Мы видим, что выбор формата отдыха часто отражает профессиональный образ жизни: те, кто постоянно в напряжении, ищут тишину, а кому важна смена обстановки – выбирают путешествия. Это больше, чем отпуск – это способ восстановиться в привычном для себя ритме», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

«Внутренний туризм по-прежнему остается самым популярным, при этом особенно растет интерес к культурно-познавательному отдыху. Для него туристы выбирают города с богатым историческим и архитектурным наследием, например, Екатеринбург, где спрос вырос в полтора раза, а также Псков, Новосибирск, Владимир – на треть. Число бронирований по заграничным направлениям выросло на 23% – такой отдых пользуется спросом у тех, кто ищет новые впечатления и располагает более гибкими возможностями для организации отпуска», — сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок».