SpaceWeb запустил сервис объектного хранилища S3

Хостинг-провайдер SpaceWeb продолжает расширять линейку облачных продуктов, запустив новый сервис объектного хранилища S3. Новое решение будет особенно полезно для веб-студий и стартапов, которым необходимо управлять данными. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Облачное решение S3 обеспечивает высокий уровень защиты данных. В числе ключевых мер — возможность шифрования, гибкие механизмы управления доступом как на уровне бакетов, так и объектов. Инструмент позволяет хранить информацию, независимо от объема данных.

«С объектным хранилищем S3 можно работать напрямую из кода, CMS или через API. Кроме того, S3 удобно использовать для ресурсоемких проектов как комплиментарный облачный сервис к Kubernetes, который мы выпустили ранее», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

В 2024 г. SpaceWeb анонсировал запуск собственной облачной платформы с линейкой профессиональных продуктов для веб-мастеров. Ранее в облаке стали доступы такие сервисы, как Kubernetes, DBaaS, облачные бэкапы и балансировщик.