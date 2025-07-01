В мобильной версии «VK Рекламы» стало возможно сравнить эффективность объявлений с конкурентами

Пользователи мобильного кабинета «VK Рекламы» смогут сравнить эффективность своих объявлений с конкурентами. Опция позволит наглядно оценить результативность рекламных кампаний и определить, как их оптимизировать для улучшения показателей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Анализ эффективности объявления основан на сравнении трех метрик: CTR, CPA, CR. Рекламодатели смогут посмотреть, как их объявление выглядит на фоне медианных показателей в бизнес-категории. Когда рекламное объявление наберет достаточное для анализа количество показов, пользователю станет доступна статистика по объявлению и рекомендации от площадки о том, как повысить показатели.

Система также предоставит пользователю общую оценку эффективности объявления. Более детальные результаты по каждой из трех метрик будут отражены на цветных шкалах, показывая, насколько реклама превосходит или уступает конкурентам.

«Функционал будет полезен как опытным пользователям «VK Рекламы», так и новичкам. Сравнение с конкурентами не только доступно объяснит, насколько хороши или плохи показатели, но и даст четкие ориентиры для совершенствования рекламных кампаний: выявит слабые места, покажет возможные точки роста. Оптимизация рекламы станет понятнее и позволит использовать конкурентный анализ, чтобы добиваться лучших результатов с каждым запуском», — сказала операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.