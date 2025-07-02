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Социальные вклады и счета — доступно оформление на «Госуслугах»

Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов — социальных вкладов и счетов — заработал на «Госуслугах». Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто может оформить социальный вклад или счет – граждане России старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из этих мер соцподдержки: единое пособие на детей и беременных женщин; ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту; федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.

Какие условия у социального вклада

Сумма вклада — до 50 тыс. руб. Вклад можно пополнять в любое время, но в пределах лимита.

Срок — 1 год с возможностью продления. Процентная ставка — максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от 1 месяца до 1 года.

Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.

Какие условия у социального счета

Ограничений по сумме на счете нет. Счет можно пополнять в любое время на любую сумму. Срок — 1 год с возможностью продления условий по счету.

Процентная ставка определяется договором. На сумму меньше 50 тыс. руб. проценты начисляются по ставке не ниже 1/2 ключевой ставки Банка России.

Снимать деньги со счета можно в любое время без ограничений. Перевод третьим лицам — до 20 тыс. руб. в месяц без комиссии.

Проценты начисляются на ежедневный остаток, выплачиваются ежемесячно.

Заключить договор можно только самостоятельно через «Госуслуги». Если кто‐то звонит с предложением открыть для вас вклад или счет — это мошенники.

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