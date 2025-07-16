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«МегаФон» повысил качество мобильных услуг для 50 тысяч сельчан Ставрополья

Абонентам «МегаФона» в трех округах края стало комфортнее пользоваться интернетом и цифровыми звонками. После установки нового и модернизации существующего телеком-оборудования, скорость увеличилась в гаджетах жителей сразу нескольких населенных пунктов.

В среднем на 10% выросла скорость загрузки контента в аулах Уч-Тюбе и Новкус-Артезиан, селах Солдато-Александровском, Обильном, Русском, Бурлацком. Пользователи здесь стали потреблять на 20% больше трафика ежедневно, а данные загружаться быстрее.

Технические специалисты задействовали на территории жилых массивов и аграрно-промышленных предприятий несколько диапазонов частот, тем самым обеспечив оптимальные покрытие и ёмкость. Сейчас максимальная скорость загрузки в среднем достигает 75 Мбит/с. Такой показатель позволяет скачать фильм в формате Full HD за 7 минут.

«В этом году мы уже провели более 200 технических мероприятий на сети, которые расширили зону покрытия LTE и улучшили качество мобильного интернета, в том числе за счет установки дополнительных базовых станций. Особое внимание уделили населенным пунктам в гористой и предгорной местности, где сигнал не всегда долетал до жилых помещений. Модернизация позволила не только городским, но и сельским жителям с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, работать и учиться онлайн, посещать развлекательные платформы и чаще общаться друг с другом», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

По данным аналитиков «МегаФона», в этом году жители и гости Ставрополья начали активнее использовать технологию VoLTE. Благодаря ей можно, не прерывая голосового вызова, обмениваться сообщениями в мессенджерах, загружать карты или серфить в Сети.

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