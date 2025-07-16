«МегаФон» ускорил интернет на участке трассы М‑8 в Вологодской области

Автолюбители и пассажиры, проезжающие населенные пункты Бабино – Ширега – Игнашевская смогут воспользоваться мобильным интернетом на скорости до 35 Мбит⁄с. МегаФон построил новые объекты телеком‑инфраструктуры на участке федеральной автотрассы «Холмогоры» в Сямженском районе Вологодского региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФон».

Благодаря современному оборудованию скорость мобильного интернета увеличилась на 20%. Новая инфраструктура связи позволит жителям малых населённых пунктов, а также путешественникам комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и digital‑инструментами для общения или работы.

По данным аналитиков «МегаФона», количество жителей России, которые пользуются автотрассой М‑8 «Холмогоры», летом увеличивается на 16% по сравнению с весенними месяцами и на 44% — с зимним периодом 2024 г.

Пик поездок приходится на теплые майские выходные и на вторую половину июня. В дороге пассажиры активно пользуются интернетом, просматривая видео и общаясь в мессенджерах и социальных сетях. Самыми популярными приложениями являются Telegram (13% интернет‑трафика) и «ВКонтакте» (10% интернет‑трафика).

«Федеральная трасса М‑8 «Холмогоры» является одной из трех важнейших автомагистралей Вологодского региона, и обеспечение высококачественной мобильной связи на протяжении всего этого участка является для нас приоритетной задачей. Ежедневно по этой дороге в Сямженском районе проезжают несколько тысяч человек, и мы заинтересованы в том, чтобы они могли максимально комфортно пользоваться нашими цифровыми сервисами. Наличие стабильного и скоростного мобильного интернета вдоль всей трассы позволяет водителям и пассажирам всегда быть на связи, загружать карты и получать актуальную информацию о дороге в режиме реального времени. Надежная связь — наш вклад в удобство путешественников и их безопасность», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

На сегодняшний день скоростная автомагистраль М‑8 пролегает по территориям Московской, Владимирской, Ярославской, Вологодской и Архангельской областей. В 2024 году на участке Бабино – Ширега – Игнашевская чаще других проезжали москвичи, они составили около 57% от трафика путешественников из других областей. Помимо жителей Москвы, по трассе М‑8 путешествуют также автолюбители из Ярославской, Владимирской, Костромской и Кировской областей.