МТС расширила гигабитную сеть для жителей Бердска

МТС расширила фиксированную сеть в Бердске. В результате подключения новостроек к инфраструктуре МТС, а также обновления оборудования еще 3000 жителей города получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС дала возможность подключать гигабитный интернет жителям части домов на улицах Ленина, Попова, Песчаной, а также в микрорайоне «Поэзия» и в Белокаменном жилом комплексе.

Построенная и обновленная инфраструктура откроет бердчанам доступ к домашнему интернету на скорости в десять раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с, и цифровому телевидению. Гигабитная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства. Кроме того, обеспечивает сверхбыстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время.

«Гигабитный интернет оценят не только киноманы и геймеры, но и большие семьи, которые выходят в сеть одновременно с большого количества устройств. Технология позволяет всем домочадцам одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате 4К и 8К», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.