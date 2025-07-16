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Wildberries внедрила новые ИИ-модели для защиты от поддельных заказов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) с начала 2025 г. внедрила свыше 10 новых моделей искусственного интеллекта, которые помогают выявлять и блокировать фиктивные заказы на самых ранних этапах. Благодаря этому удалось пресечь массированные атаки конкурентов на 6,6 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Особый акцент сделан на защиту сельских и малых ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В результате новых мер к более чем 26 тыс. аккаунтам, причастным к недобросовестной деятельности, применены ограничения, а перемещение почти 4,5 млн товаров по фиктивным схемам остановлено без ущерба для партнеров. За последние месяцы число жалоб от ПВЗ на подобные нарушения сократилось в 2,5 раза, что говорит об устойчивой тенденции.

«Фейковые заказы, созданные для искусственной перегрузки ПВЗ, угрожают не только бизнесу добросовестных партнеров, но и инфраструктуре всей компании. В ответ мы внедряем алгоритмы ИИ и оперативно блокируем аккаунты злоумышленников. Когда ПВЗ перегружается фиктивными заказами, страдают и партнеры, и конечные клиенты, поэтому наша задача — максимально быстро отсеивать такие угрозы, еще до стадии доставки», — сказал руководитель направления Trust & Safety объединенной компании Wildberries и Russ Игорь Сомов.

Компания продолжает развивать систему цифровой безопасности и внедряет дополнительные меры защиты партнеров, включая инструменты самодиагностики подозрительной активности.

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