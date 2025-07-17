«Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор»

Российская ИТ-компания «Айтеко» внедрила платформу корпоративных коммуникаций eXpress в АО «Москоллектор». Решение позволит повысить эффективность рабочего обмена информацией, а также обеспечит высокий уровень безопасности при передаче данных. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

АО «Москоллектор» входит в Комплекс городского хозяйства города Москвы и обеспечивает необходимые условия для эксплуатации коммуникационных коллекторов — многокилометровых подземных тоннелей и сооружений, в которых проложены силовые кабели, кабели связи и спецсвязи, а также трубы теплосети и водопровода. Протяженность коллекторов, которые обслуживают сотрудники компании, составляет более 800 км.

Ранее «Москоллектор» использовал для рабочего взаимодействия зарубежный продукт, который в ходе импортозамещения был заменен на отечественный аналог. Однако последний не полностью отвечал всем требованиям компании, и по завершении срока действия лицензий ИТ-департамент «Москоллектора» принял решение внедрить полнофункциональную платформу корпоративных коммуникаций eXpress. Система была развернута на собственных вычислительных мощностях заказчика, а пользователями стали более 500 специалистов компании.

Сотрудники предприятия получили решение, которое объединило современные инструменты коммуникации и цифровизации рабочих процессов: справочник пользователей, мессенджер с каналами и обсуждениями, сервис ВКС на более 250 активных участников, обмен файлами по защищенному каналу и удобный интерфейс мобильной и десктоп-версий.

Протокол передачи данных «Федерация», который используется в eXpress, позволяет общаться как с публичными пользователями приложения, так и с партнерами, зарегистрированными на доверенных корпоративных серверах (в том числе из других компаний).

«Мы рассматривали решения многих поставщиков, однако они не до конца удовлетворяли всем нашим требованиям. Платформа eXpress целиком закрыла наши задачи в рабочей коммуникации, в том числе, и с точки зрения информационной безопасности. Кроме того, мы высоко оценили самый удобный среди конкурентных продуктов формат техподдержки – возможность отправлять запросы внутри самого мессенджера. Оперативность взаимодействия и качество техподдержки, которую оказывает нам Айтеко, гарантирует надежную и стабильную работу системы», – сказал Антон Крылосов, заместитель генерального директора по развитию информационных систем АО «Москоллектор».

«Мы рады, что «Москоллектор» остановил свой выбор на проверенной временем, надежной и защищенной полнофункциональной платформе корпоративных коммуникаций eXpress. Удобство развертывания и слаженная работа специалистов «Москоллектора», «Айтеко» и eXpress позволили быстро реализовать проект. Дальнейшее необходимое масштабирование заказчик сможет выполнить самостоятельно, а специалисты «Айтеко» будут оказывать техподдержку на любое количество пользователей», – сказал Виктор Опейкин, главный руководитель проектов, «Айтеко».

За один месяц силами специалистов «Айтеко» и eXpress платформа была развернута в контуре заказчика с соблюдением всех требований информационной безопасности. Простота развертывания системы и бесшовная интеграция с существующей инфраструктурой позволяют заказчику в будущем самостоятельно масштабировать решение на необходимое количество пользователей.