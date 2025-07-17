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Татарстанцы могут оплатить зарубежные сервисы на витрине МТС

МТС, цифровая экосистема, запустила новый сервис для оплаты подписок на нейросети, стриминги, онлайн-доски и многое другое на сайте «МТС Оплата». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Раньше пользователи «МТС Оплаты» могли оплачивать преимущественно иностранные игры и игровые сервисы. Теперь они могут купить или продлить подписку порядка 50 зарубежных сервисов для работы, учебы и бизнеса на отдельном сайте. Для удобства они сгруппированы по категориям: нейросети (ChatGPT, Cursor AI, Open AI, Leonardo AI, Midjourney и др.); развлечения (Spotify, Twitch, Netflix, AppStore и др.); платформы для совместной работы (Zoom, Microsoft, Notion, Figma и др.); онлайн-доски (Miro).

Также доступны оплата товаров на площадках электронной коммерции Amazon, Ebay и аренды жилья на Airbnb.

Достаточно перейти на страницу интересующего вас сервиса на «МТС Оплате», выбрать вариант подписки и указать электронную почту, на которую придет инструкция по активации. Нажав кнопку «Оплатить», пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через СБП с карт любых российских банков. Заказ обрабатывается в течение нескольких минут.

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