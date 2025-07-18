Облачная платформа «Спикател» получила аттестат соответствия требованиям 152-ФЗ

Компания «Спикател», поставщик облачных и ИБ-решений, получила аттестат для объекта информатизации — информационной системы «Защищенный сегмент облачной платформы ООО “Спикател”». Аттестат подтверждает, что используемая компанией информационная система безопасна и соответствует требованиям законодательства. Речь о требованиях Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и о Приказе ФСТЭК России от 18 февраоя 2013 г. №21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Об этом CNews сообщили представители «Спикател».

Как следует из аттестата, программное-технические средства и средства защиты на объекте информатизации, принадлежащем «Спикателу», обеспечивают первый уровень защищенности (высший уровень защиты) персональных данных.

«Предоставление услуг в области защиты персональных данных является для нас одной из главных целей на ближайшие годы, мы разрабатываем собственные решения, активно работаем с технологическими партнерами, чтобы предложить комплексные решения для наших заказчиков, как по направлению облачных, так и ИБ-решений», — сказал технический директор «Спикатела» Евгений Пудовкин.

В линейку облачных решений «Спикатела» входят продукты, выполняющие определенные задачи для защиты данных конфиденциального либо персонального характера. Прежде всего речь про аренду дополнительных вычислительных мощностей (IaaS), развертывание виртуальных рабочих столов (VDI), управление кластерами Kubernetes и создание частных облаков. Также в портфеле «Спикатела» есть услуги по резервному копированию данных (Backup) и восстановлению инфраструктуры (DRaaS) в случае форс-мажорных ситуаций.

Облачные ресурсы «Спикатела» находятся в крупнейших дата-центрах IXcellerate Moscow South (MOS 5) и DataPro I. Облака аттестованы в соответствии с 152-ФЗ, что обеспечивает защиту персональных данных клиентов, и соответствуют стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).