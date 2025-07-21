МТС усовершенствовала сеть LTE в Нижневартовске

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-2100 на ряде базовых станций в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. В результате проведенных работ более 250 тыс. жителей могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС обновили в центре Нижневартовска на улице Ленина в районе Администрации города и района.

Также улучшение качества связи вартовчане оценят в районе Лицея № 1 им. А.С. Пушкина, близлежащих продуктовых магазинах, местных beauty-салонах и спортивных клубах.

Цифровой апгрейд сети проведен и в промышленной части города на улицах 2П-2 и 11П, где находятся крупные логистические центры, нефтесервисные и транспортные компании. Устойчивая связь внутри и на территории производственных баз поможет персоналу более оперативно решать рабочие вопросы, повысить эффективность труда. Кроме того, для компаний созданы условия для запуска специальной сети интернета вещей на основе технологии NB-IoT, которая позволит бизнесу разворачивать цифровые сервисы для автоматизации производственных процессов.

«Мы регулярно анализируем нагрузку на сеть в крупных городах Ханты-Мансийского автономного округа и расширяем ее емкость с ростом нагрузки. К примеру, ранее мы улучшили качество связи на Рябиновом бульваре, в Ипотечной долине и микрорайоне «Прибрежный 1», а сейчас в рамках рефарминга нарастили скорости мобильного интернета еще в нескольких локациях. Нам важно, чтобы жители и гости Нижневартовска с комфортом могли пользоваться медицинскими, образовательными сервисами, банковскими приложениями не зависимо от местонахождения. К началу осени мы ожидаем существенное увеличение интернет-трафика, поэтому заранее провели обновление цифровой инфраструктуры», − сказал директор филиала МТС в ХМАО-Югре Евгений Торгашин.