Mymeet.ai добавил интеграцию с «Яндекс.Календарем» и вход через «Яндекс ID»

Платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai выпустила обновление, в котором реализована интеграция с «Яндекс.Календарем» и авторизация через «Яндекс ID». Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Теперь пользователи могут входить в Mymeet.ai через аккаунт «Яндекса» и подключать «Яндекс.Календарь». Виртуальный ассистент будет автоматически приходить на все встречи из календаря — точно так же, как это уже работает с Google Calendar. Бот подключается к звонку по ссылке в событии и записывает встречу, независимо от используемой платформы: «Яндекс Телемост», SalutJazz, TrueConf, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и др.

Интеграция работает параллельно с Google Calendar: можно подключить оба календаря и работать с ними одновременно. Интеграция может быть полезна командам, которые в работе используют как отечественные, так и зарубежные ВКС-сервисы.

«Переход на отечественные ВКС и календарные решения становится устойчивым трендом. Мы стремимся поддерживать как можно больше сценариев использования — в том числе для тех компаний, которые работают в изолированных средах или используют on-premise-развертывание. Поддержка «Яндекс.Календаря» — логичный шаг, который делает Mymeet.ai более универсальным инструментом в рабочих сценариях команд», — сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.