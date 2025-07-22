«Группа Астра» вместе с Yadro строит полностью российскую альтернативу западным облачным платформам

«Группа Астра» вместе с технологической компанией Yadro строит полностью российскую альтернативу западным облачным платформам, которая позволит российским компаниям ускорить переход на цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Astra Cloud продолжает развитие своей облачной инфраструктуру, делая ставку на российские технологии. Ключевым партнером по серверному оборудованию выступает технологическая компания Yadro. В основе масштабируемой инфраструктуры Astra Cloud – передовые серверы, системы хранения данных и сетевые решения Yadro.

Продукты «Группы Астра», включая почтовый сервер RuPost, корпоративное файловое хранилище Astra Disk, платформа виртуализации рабочих мест Termidesk и другие сервисы становятся более доступными на инфраструктуре Astra Cloud, без необходимости строить и разворачивать собственные мощности. Такой подход позволит российским компаниям любых масштабов быстрее переходить на современные цифровые безопасные сервисы.

В архитектуре инфраструктуры Astra Cloud задействованы высокопроизводительные серверы Vegman R220 G2, системы хранения данных корпоративного уровня Tatlin.Unified GEN2, а также сетевые коммутаторы Kornfeld, разработанные и произведенные компанией Yadro. Проект включает развертывание 300 серверов Vegman, двух СХД и 38 коммутаторов с последующим масштабированием инфраструктуры до тысяч серверов в ближайшие годы по мере развития сервиса. Последующие этапы расширения проекта предусматривают возможное использование дополнительного объема аппаратных решений Yadro. В частности планируется тестирование сценариев использования Tatlin.Object (объектное хранилище с поддержкой протоколов S3, HTTP(S), gRPC) и Tatlin.Backup (специализированная СХД резервных копий). Первый этап проекта должен быть реализован в III квартале 2025 г.

Сервис-провайдер Astra Cloud ориентирован как на бизнес, так и на государственный сегмент и гарантирует соответствие регуляторным требованиям. Astra Cloud делает упор на развертывание изолированной и аттестованной моделей — в зависимости от потребностей заказчиков, включая возможность создания выделенных инсталляций.

«Новый этап сотрудничества со стратегическим партнером укрепляет фундамент технологической независимости и создает прочную основу для предоставления программных решений «Группы Астра» по подписочной модели — в полностью отечественном облаке. Мы строим облако, где все под контролем — от уровня оборудования до уровня операционной системы и сервисов. В связке с Yadro мы предлагаем рынку надежную, безопасную и полностью российскую альтернативу западным платформам», — сказал Константин Анисимов, генеральный директор компании «Астра Облако».

«Для нас этот проект — логичное продолжение стратегического партнерства с «Группой Астра». Вместе мы создаем рынок, на котором заказчики могут быть уверены: все, от оборудования до ПО и сервисов, разрабатывается и поддерживается в России. Такой подход позволяет клиентам строить как локальные инфраструктуры, так и надежные облачные сервисы на единой технологической базе, сохраняя высокий уровень производительности и безопасности», — сказал Александр Бакулин, коммерческий директор компании Yadro.