CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ в облаке Serverspace ускорил обработку заказов на 32%

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, провел сравнительный анализ эффективности облачной инфраструктуры с использованием ИИ и без него. В исследовании были задействованы два онлайн-магазина на идентичных конфигурациях, размещенных в московском дата-центре. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

В одном из проектов применялись ИИ-инструменты для управления ресурсами и клиентской поддержкой. Второй полностью полагался на ручные операции. Наблюдения велись с начала мая по конец июня 2025 г.

По итогам онлайн-магазин с ИИ-поддержкой обработал на 32% больше заказов при той же нагрузке на команду. Основными факторами успеха стали интеллектуальное прогнозирование трафика и автоматическая настройка ресурсов. Это позволило масштабировать инфраструктуру на 47% быстрее, предотвращая сбои и снижая время отклика. У второго проекта в часы пик фиксировались задержки до 2,4 секунд и падение конверсии на 18%.

«Мы провели эксперимент, чтобы оценить не абстрактную эффективность ИИ, а его реальное влияние на бизнес. Результаты однозначны: автоматизация облака обеспечивает стабильность, оперативность и более высокий уровень клиентского сервиса уже на старте проекта», — отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.

Исследователи также выяснили, что использование ИИ позволяет сократить расходы на администрирование облака в среднем на 24%, за счет отказа от постоянного ручного мониторинга и настройки серверов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

CNews Analytics впервые опубликовал топ-500 российских ИТ-компаний

Админ-недоучка уронил сайт крупнейшей в мире интернет-компании из-за небольшой опечатки. Отвечать пришлось перед мультимиллиардером

Россия строит судостроительный САПР тяжелого класса

Крупнейший в мире облачный сервис без предупреждения начал массовые увольнения, «холодные и бездушные»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще